Klaus Iohannis anunță că soția sa NU VA MERGE la audieri, la Parchetul General (VIDEO)

Carmen Iohannis nu se va prezenta la Parchetul Gerneral, unde a fost citată joi, 15 noiembrie, în dosarul deschis ca urmare a plângerii depuse de Lumea Justiției referitor la casele familiei din Sibiu.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că vor fi plecați într-o vizită oficială în Marea Britanie.

”Soția mea, Carmen, nu a făcut nicio ilegalitate. Nu va merge la audieri pentru că ne vom afla în vizită de stat în Marea Britanie.”, a anunțat Klaus Iohannis.

