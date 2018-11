Iohannis arată că îl va numi ministru pe George Ciamba: Este un bun expert cu care am colaborat bine. Trebuie să ne mişcăm odată în acest domeniu (VIDEO)

Diplomatul de carieră George Ciambă ar urma să devină în cel mai scurt timp noul ministru al Afacerilor Europene, conform afirmațiilor președintelui Klaus Iohannis de marți. Șeful statului a arătat că România trebuie să se miște rapid în acest domeniu deoarece suntem în ajunul președinției Consiliului Uniunii Europene, iar propunerea este una pe care o vede pozitiv.

"Se pare că voi primi două propuneri, dintre care una va fi analizată foarte foarte repede şi mă voi strădui să dau un răspuns rapid. Este vorba de ministrul delegal penru Afaceri Europene. Totuşi, ne pregătim pentru a prelua la 1 ianuarie preşedinţia Consiliului Uniunii Europene şi nu avem un ministru care gestionează aceste afaceri. Nu ştiu de ce a demisionat ministrul Negrescu, nici nu a dat explicaţii foarte clare. Cert este că nu avem ministru al Afacerilor Europene în ajunul preşedinţiei.

Propunerea care mi-a fost făcută mi se pare una pe care o voi citi într-o notă pozitivă. Cu domnul Ciamba am mai lucrat, este un bun expert în Afaceri Europene, am colaborat bine până acum şi cred că este foarte important să dau repede o rezoluţie pe această propunere ca să ne mişcăm odată", a afirmat Klaus Iohannis.

