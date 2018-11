Ludovic Orban: Dragnea și Tăriceanu au scris o nouă „marți neagră” în istoria României. Raportul MCV şi rezoluţia arată foarte clar că liderii PSD și ALDE sunt antieuropeni (VIDEO)

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, că prin rezoluţia Parlamentului European arată că instituţia apără Justiţia din România. Mai mult, liderul liberal susţine că din citirea raportului MCV se poate înţelege că Liviu Dragnea şi Călin Popescu-Tăriceanu sunt împotriva UE şi antieuropeni.

