Lider PSD, după publicarea Raportului MCV: Am sunat-o pe Corina Crețu. Se solicită o lovitură de stat României

Senatorul PSD Șerban Nicolae atacă virulent oficialii de la Bruxelles, după publicarea raportului MCV.

Social-democratul spune că a sunat-o pe Corina Crețu pentru a-i cere să se delimiteze de deciziile din Parlamentul European care vizează România.

PSD-istul susține că criticile și recomandările MCV la adresa țării noastre cu privire la modificările din justiție sunt “o lovitură de stat”.

"Am sunat-o pe Corina Crețu, nu mi-a răspuns (..) As vrea sa-i cer sa se delimiteze de aceasta ticalosie facuta de colegii domniei sale. Ce spunea Timmermans, cu o ticalosie greu de inteles, este că guvernul si parlamentul ar trebui sa se subordoneze Comisiei Europene si ca in general trebuie sa urmam niste recomandari. (..) Vom analiza si noi cu mare atentie aceste documente. La prima vedere, practic se solicita Romaniei o lovitura de stat, se transmit ordine CSM sa faca urgent niste numiri interimare, Parlamentului sa opreasca orice procedura de legiferare, Guvernului sa suspende procedurile Parlamentului. Nimic din ce au spus nu are utilitate. Nu ai cum sa aplici ceva din ce au spus", a declarat Serban Nicolae, la Antena 3.

Comisia Europeană a prezentat, marți, un raport MCV extrem de dur pentru România: Se cere suspendarea implementării legilor justiției și a procedurilor de numire şi de demitere a procurorilor de rang înalt (VIDEO)