În ciuda faptului că se dă drept un mare luptător împotriva "statului paralel" pe care îl acuză că face tot posibil pentru îl distruge, Liviu Dragnea nu are nicio problemă în a stat la masă cu oameni ce fac parte din acest sistem. Şi nu e vorba numai de întâlniri pe care le avea în mod repetat la SRI sau în alte locaţii cu Florian Coldea sau Laura Codruţa Kovesi, ci şi de evenimente din prezent.

Pe 8 noiembrie, Liviu Dragnea a stat la masă cu Gabriel Oprea cu ocazia onomasticii fostului ministrul al Apărării şi vicepremier. Evenimentul a avut loc într-un restaurant al MAI de pe Ştirbei Vodă.

La întâlnire au mai participat doi lideri ai PSD apropriaţi de Liviu Dragnea, şi anume baronul de Vrancea Marian Oprişan şi secretarul general adjunct Codrin Ştefănescu. De altfel, cel din urmă a şi confirmat participarea alături de Dragnea la acest eveniment.

"Am fost cu Liviu Dragnea și Marian Oprișan la ziua de nume a lui Gabriel Oprea. Nu am vorbit nimic de politică,. Am fost la un spriț, relația mea cu Gabriel Oprea o știe toată lumea", a declarat, pentru Flux24,secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu.

Această întâlnire nu a avut doar un rol festiv ci şi foarte probabil un rol de a discuta despre o posibilă alianţă PSD-UNPR în viitor, fiind cunoscută dorinţa de întoarcere în politica la vârf a lui Gabriel Oprea prin reînvierea UNPR.