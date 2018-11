Viorica Dăncilă ia apărarea jandarmilor care au bătut protestatari: Rezoluţia Parlamentului European este profund incorectă fiind expresia intereselor electorale

Premierul Viorica Dăncilă a reacţionat marţi seară cu un mesaj extrem de antieuropean privind rezoluţia adoptată de Parlamentul European prin care România este condamnată pentru paşii înapoi făcuţi privind statul de drept şi lupta anticorupţia, cât şi pentru felul în care au intervenit jandarmii împotriva protestatarilor din 10 august.

În răspunsul său, Dăncilă a luat apărarea jandarmilor pentru felul violent în care au intervenit şi a acuzat europarlamentarii că au votat în funcţii de interesele electorale ale grupărilor din care fac parte.

”Este profund incorectă și în câteva puncte nu are temei deloc, iar în altele nu se referă deloc la România. Este expresia intereselor electorale ale marilor grupuri politice, popularii (PPE) și socialiștii (PES, familia politică din vare face PSD – n. red.", a afirmat Dăncilă la Antena3.

Ea a precizat că este de neînțeles critica aruncată de către Parlamentul European asupra Jandarmeriei, susținând că intervenția forțelor de ordine din alte țări membre UE este perfect identică.

Aceasta s-a arătat extrem de deranjată că au fost europarlamentari români care au votat pentru rezoluţia Parlamentului European.

"Este absolut regretabil că s-au găsit europarlamentari români să voteze împotriva României. Sunt câteva limite pe care nu ar trebuie să le încalce un bun român. Un bun român nu votează niciodată împotriva propriei ţări. E trist să vezi români votând împotriva României, aşa cum am văzut în această situaţie. Oricine poate constata convergenţa acestor dorinţe de dărâmare a guvernului actual. E aşa disperare mare să plece guvernul ca să ce? Cine să vină? Cu ce spirjin parlamentar? Dar vedem reacţiile altor state în legătura cu declaraţiile preşedintelui. E clar că toţi au mers pe aceeaşi lungime de undă. Acest lucru e reliefat de votul dat astăzi", a precizat Viorica Dăncilă.

Premierul s-a poziţionat şi în dezacord cu criticile Comisiei Europene aduse prin raportul MCV afirmând că se simte ”dezamăgită și revoltată”.

”Dezamăgită pentru că nu e drept și corect câtă vreme argumentele României nu sunt luate în considerație. Am fost în Parlamentul European, am vorbit despre România, am adus în atenția Parlamentului European și a domnului Timmermans anumite lucruri pe care acum nu poate spune că nu le știe, mă refer la protocoale. Revoltată pentru că României i se cer lucruri de neacceptat într-o altă țară europeană, de exemplu să suspendăm imediat legile votate de Parlament și validate de Curtea Constituțională. Este o ingerință gravă în treburile interne ale unui stat membru. Nimeni nu are dreptul să intervină în procedurile de numire sau revocare a unor procurori”, a mai spus Viorica Dăncilă.