Scandal de proporții în Parlament. Florin Iordache, GESTURI OBSCENE către opoziție: Vom merge mai departe cu toată opoziția pe care a arătat-o Comisia Europeană (FOTO, VIDEO)

Scandal în Parlament după publicarea raportului MCV. Deputatul Florin Iordache, preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile justiţiei, a făcut semne obscene către reprezentanții opoziției.

Circul din Parlament a avut loc după votul pe OUG 92, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei.

De la tribuna din plenul Camerei Deputaților, Florin Iodache a susținut că PSD va merge mai departe cu modificările legilor din jusție, în ciuda avertismentelor venite din partea Comsiei Europene.

Referindu-se la secția specială pentru investigarea magistraților, Iordache a spus: "De ce vreți în continuare ca DNA-ul, în loc să respecte legea pun presiune pe judecători? Ce vreți mai mult când jumătate din procurorii și judecătorii din România au avut dosare instrumentate de DNA. Noi vrem normalitate, o direcție specializată care să arate monstruozitatea sistemului".

"Vom merge mai departe cu toată opoziția pe care a arătat-o Comisia Europeană! Vrem să fim independenți pentru că vrem un Parlament care să ia propriile decizii potrivit Constituției și nu potrivit presiunii pe care o pun unii și alții. Vrem o țară independentă, vrem să ne conducem noi, vrem ca Parlamentul să fie cel care ia decizii”, a mai spus Iordache, după care l-a arătat degetul mijlociu parlamentarilor de la USR.

După circul din Parlament, rugat de jurnaliști să explice gestul pe care l-a făcut, Florin Iordache a răspuns: ”Vi s-a părut!” (Detali AICI)

