Kelemen Hunor: Ultimul Guvern cu care am fost mulţumit a fost cel condus de Mihai Răzvan Ungureanu

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, că ultimul guvern de care a fost mulțumit a fost Executivul condus de Mihai Răzvan Ungureanu. În ceea ce privește o posibilă înlăturare a actualului Guvern, Kelemen Hunor a precizat că în acest moment nu există majoritate nici cu, nici fără ajutorul UDMR, informează Agerpres.

"Nu ştiu (dacă actualul Guvern ar trebui să plece - n.r.), întrebaţi-i pe cei din PSD. Eu am spus de foarte mult ori că ultimul Guvern cu care am fost mulţumit a fost Guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu. După aceea, nu am fost mulţumit cu niciun Guvern. Din punctul meu de vedere, există loc de mai bine de fiecare dată. Moţiunea de cenzură - şi dacă votăm, şi dacă nu votăm, pe amprenta actuală - nu are cum să treacă. Eu am arătat nemulţumirea de fiecare dată când aveam ceva de arătat, mai ales în acele domenii care, din punctul meu de vedere, nu au mers bine, dar pentru a da jos Guvernul trebuie să ai majoritate. În acest moment, oricum facem calculele, nu există majoritate, nici cu noi, nici fără noi, pentru a da jos acest Guvern. În rest, vorbe", a declatat Kelemen Hunor.

Referitor la o posibilă moțiune de cenzură împotriva Guvernului, liderul UDMR a precizat: "Ştiu că există moţiunea de cenzură din partea domnului Tomac, din septembrie. Nu am văzut-o. Nu au venit, nu am discutat, nici cu PNL, nici cu alţii, nu pot vorbi despre teorii".