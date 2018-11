După DEZASTRUL provocat de MCV şi de rezoluţia pe statul de drept, Viorica Dăncilă se laudă cu creşterea economică: 'Suntem pe primul loc în UE'! (VIDEO)

După criticile devastatoare la adresa actualei guvernări formulate atât în rezoluţia din Parlamentul European privind statul de drept din România, cât şi în raportul MCV, premierul Viorica Dăncilă s-a lăudat joi cu creşterea economică a ţării noastre, anunţând că suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol.

"Datele făcute publice ieri (miercuri, n.r.) de INS arată că măsurile luate sunt cele corecte. Potrivit INS, în al treilea trimestru creșterea economică a României a accelerat cu 1,1 % față de ultimul trimetru din 2017, ceea ce ne plaseză pe primul loc în UE. Pe ansamblul UE, creșterea a fost de 0,3 %, ceea ce pune și mai mult în evidenţă economia României.

Al doilea semnal pozitiv îl reprezintă scăderea inflației din octombrie în noiembrie. Sunt date oficiale care arată că guvernul a avut dreptate și care infirmă cu argumente predicțiile opoziției. Investitorii care doresc să vină în Româia se bazează pe informații oficiale", a afirmat Viorica Dăncilă, în deschiderea şedinţei de Guvern.

