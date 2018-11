Traian Băsescu: Este disperare în PSD iar moțiunea, indiferent dacă reușește sau nu, trebuie depusă (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii” Talk B1” că opoziția trebuie neapărat să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, deși crede că aceasta are mai puține șanse de reușită decât în urmă cu o lună.

”Eu cred că are mai puțini sorți de izbândă decât acum o lună. Acum, Tăriceanu și Dragnea sunt din nou la pachet, urmare a evoluțiilor cu justiția, dar oricum, opoziția din punct de vedere politic, este obligată să depună o moțiune. Am informații de la oameni din PMP despre disperarea lui Dragnea, presiuni pe deputatul Movilă, pe Cătălina Bozianu, pe Bichineț. Iau oamenii la rând, își dau seama că au pierderi consistente în grupul PSD și încearcă, pur și simplu, să cumpere parlamentari. Le promit funcții, le promit bani, le promit de toate. Sigur, ăștia nu sunt oameni care să se vândă.

Este disperare în PSD iar moțiunea, indiferent dacă reușește sau nu, trebuie depusă, iar opoziția pentru se legitima ca fiind nepărtașă la modul de guvernare al PSD și ALDE trebuie să depună o moțiune de cenzură care, eu cred, are șanse mai mici decât acum o lună, dar încă are șanse de reușită.

Eu declar, spre satisfacția liderilor din opoziție, că Barna și Ludovic Orban au stat toată noaptea și au scris moțiunea. Deci este a lor, numai să o depună. Aici nu mai este o chestiune de orgolii”, a declarat Traian Băsescu.

În opinia senatorului PMP, depunerea unei moțiuni de cenzură este un act patriotic pe care ar trebui să-l facă membri opoziției, iar o eventuală schimbare a Guvernului, mai spune Băsescu, ar reprezenta ”o nouă speranță” pentru partenerii internaționali ai României.

”Opoziția nu se poate compromite rămânând inactivă în situația în care este România. România are nevoie ca act de minimă responsabilitate politică, dar și ca act patrotic, de schimbarea Guvernului. Acest Guvern și-a epuizat orice șansă de a fi partener de discuție cu UE și cu statele membre ale UE după ultimele evenimente politice.

Un nou guvern, fie el condus și de PSD, înseamnă o nouă speranță pentru partenerii noștri. Doamna Dăncilă nu poate vorbi cu nimeni, iar președintelui i se spune că a fost ocupată Theresa May. Înțelegeți unde suntem?”, a mai spus Traian Băsescu.

