Purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Dancă i-a oferit replica premierului Viorica Dăncilă după gafa acesteia care a vorbit despre "predilecţiile" opoziţiei şi a PNL în loc de "predicţii" când vorbea despre situația economică a țării.

"Aşa cum se poate observa din date oficiale statistice, România se află într-o situaţie economică dificilă, iar predilecţiile opoziţiei şi a PNL la care face referire doamna premier Dăncilă neînţelegând diferenţa dintre predicţii şi predilecţii sunt foarte clare. Predilecţiile PNL sunt pentru o creştere economică sănătoasă, pentru creşterea puterii de cumpărare a românilor, sunt pentru o Românie puternică în Uniunea Europeană, pentru o guvernare are să aducă prosperitate pentru toţi românii", a afirmat Ionel Dancă.

