Ludovic Orban: Fondul Suveran este cea mai mare escrocherie. Le va permite să prăduiască fără nicio jenă (VIDEO)

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a condamnat în termeni duri înfiinţarea Fondului Suveran de Investiţii şi Dezvoltare prin ordonanţă de urgenţă arătând că acesta va fi cea mai mare escrocherie din România de după Revoluţie şi le va permite liderilor PSD şi ALDE să prăduiască sume importante pentru că nu va mai fi niciun control asupra lor.

"Constituirea Fondurlui Suveran de Investiţii şi Dezvoltare este cea mai mare escrocherie de după Revoluţie care este pusă la cale de PSD şi acum din păcate văd că şi de Tăriceanu.

Toate companii de stat profitabile vor intra sub controlul politic al coaliţie de guvernare. Toate companiile vor face parte din acest fond care se va capitaliza punând ca gaj acţiunile acestor societăţi naţionale, companii naţionale cele mai profitabile. E vorba de Romgaz, Distrigaz, Transgaz, Hidroelectrica. Cele mai profitabile companii administrate de stat care la ora actuală se află sub legislaţia privind guvernanţă corporativă adică nu sunt încă controlate politic total şi au administrator şi manager care au fost selectaţi prin nişte proceduri stabilite în OUG 109.

Ce o să facă cu pălăria de bani pe care o să îi adune din emisii de titluri, obligaţiuni, credite? O să cheltuiască banii unde vor ei, cel puţin pe declaraţii de până acum o să fie eligibile tot felul de proiecte. Pe de o parte proiecte care nu aduc venituri, că dacă construieşti un spital, un drum naţional sau un pod nu îţi aduc bani aceste investiţii şi toţi banii care sunt împrumutaţi punând ca şi gaj, garanţie, acţiunile în momentul în care nu vor putea fi rambursaţi pentru că sunt investiţi în proiecte care nu aduc venituri. Practic acţiunile societăţilor comerciale vor fi preluate de cei care au cumpărat titlurile, adică vom avea de-a face cu nişte preluări ostile ale pachetelor majoritate de acţiuni.

Acest fond din punctul lor de vedere are un alt avantaj care le va permite să prăduiască fără nicio jenă. Nu trebuie să respecte legislaţia în domeniul investiţiilor politice. Netrebuind să respecte legislaţia, orice investiţie o vor face vor hotărâ ei care este firma care va face lucrările. Nu poate fi controlat acest fond, este practic o pălărie uriaşă de bani care vor fi scoşi de sub controlul public pentru că nici Curtea de Conturi nu va putea să intervină în modul în care sunt cheltuiţi.

Ei urmăresc realizarea acestei mega escrocherii şi pentru a face nişte investiţii pe care nu pot să le susţină de la bugetul de stat pentru că au cheltuit imens pentru pomenii pe care le-au dat şi vor să susţină anumite proiecte de investiţii pentru care nu au banii necesari", a afirmat Ludovic Orban pentru B1TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.