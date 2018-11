Un nou derapaj incredibil din rândul PSD la adresa Uniunii Europene! Supărat pe raportul MCV căt şi pe faptul că Parlamentul European a adoptat o rezoluţie împotriva României în care critică atacul dat de coaliţie la adresa justiţiei, deputatul "mitralieră" Cătălin Rădulescu a lansat un atac halucinant la adresa Europei.

”Leagănul civilizației noastre este mult peste civilizația voastra, pentru că aici s-a folosit prima scriere din lume. Multe...nu mai dăm exemple...când, probabil Brancuşi făcea statui, ei, pe la curțile regale inventau homosexualitatea sau făceau orgii. Multe...nu comparați istoria românilor cu istoria voastră, dragi colegi din alte țări”, a spus Rădulescu.

