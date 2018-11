Alina Mungiu-Pippidi: Tăriceanu dacă e cu adevărat vinovat nu trebuia să aştepte DNA 14 ani pentru anchetă ca să vină fix când candidează la prezidenţiale (VIDEO)

Politologul Alina Mungiu-Pippidi a criticat momentul în care DNA a ieşit cu cererea de încuviinţare a urmării penale pe numele preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. Aceasta a subliniat că o astfel de anchetă nu poate aştepta 14 ani de la data faptelor, iar unul din minusurilor luptei României pentru statul de drept este fix aceasta, începerea anchetelor penale când persoane respectivă ajunge într-o funcţie înaltă sau anunţă că va candida.

"Poate Tăriceanu e singurul om care mi s-a părut mai rezonabil, dar ceea ce i se întâmplă lui Tăriceanu este un alt fel prin care vezi că ceea ce se întâmplă cu statul de drept în România nu este în regulă. Pentru că dacă Tăriceanu e cu adevărat vinovat că şi-a finanţat ilegal campania electorală nu trebuia să aştepte 14 ani sau cât au aşteptat şi să se ducă cu 2 luni înainte de prescripţie şi când candidează în prezidenţiale. În avântul nostru anti imunitate, lumea uită de ce s-a inventat imunitatea politică şi parlamentară pentru anumite funcţii. Special pentru asta s-a inventat ca să nu fie manipulate anumite investigaţii juridice atunci când există oameni care sunt candidaţi şi în poziţii importante. Aşa se întâmplă în toată lumea atunci când nu există democraţii, ajunge unul să candideze la ceva şi pac se scoate o chestie veche de 15 ani împotriva lui", a comentat Mungiu-Pippidi.

