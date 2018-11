Alina Mungiu-Pippidi, sfat pentru rezolvarea problemelor interne: PSD face ce vrea şi merge înainte călcând peste toată lumea. Trebuie să mai negocieze pentru a evita dezastrul absolut (VIDEO)

Alina Mungiu-Pippidi a cerut într-o intervenţie telefonică pentru B1TV ca PSD-ul să cadă la negocieri şi cu restul partidelor pentru că atitudinea lor dictatorială a făcut ca restul să ceară ajutor din afara ţării ceea ce a pus România într-un situaţie umilitoare. Politologul a arătat că dacă nu se ajunge la consultări şi colaborare atunci rezultatul va fi unul singur: un dezastru absolut pentru toată lumea.

"Suntem pe curs de escaladare, eu nu cred că o să pierdem nicio preşedinţie, eu cred că o să fie o preşedinţie penibilă şi o să zicem mulţumesc când nu o să mai vorbească lumea despre noi. Nu o să ne facem de râs în sensul că România nu o să performeze. Eu m-am întâlnit cu nişte diplomaţi români şi lumea e pregătită, ce trebuie să se întâmple este să nu mai fim titlurile ziarelor europene. Trebuie să nu mai chemăm singuri ajutorul din afară.

Şi pentru asta trebuia şi ca PSD să dea înapoi pentru că cei care au chemat ajutorul din afară s-au simţit mai slabi şi de aia s-au dus la Bruxelles. Ei cheamă cavaleria din exterior pentru că nu sunt în stare în România să câştige alegerile şi nu sunt în stare să facă PSD să ajungă la masa consultărilor şi să se consulte în mod substanţial cu cineva. PSD face ce vrea şi merge înainte călcând peste toată lumea pe pretextul că au câştigat alegerile acum ceva timp. Bun, ok, au câştigat, dar uite că nu se poate, trebuie să mai negociezi. Şi atunci alţii îi cheamă pe cei de afară şi urmare e un dezastru absolut pentru toată lumea", a comentat Alina Mungiu-Pippidi.

