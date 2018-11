PNL cere creșterea contribuției la Pilonul II de pensii. Ludovic Orban: Este șansa populaţiei active, care astăzi munceşte, de a beneficia o pensie suplimentară (VIDEO)

Pilonul II de pensii revine în prim-plan. Președintele PNL, Ludovic Orban, cere creșterea contribuției la 6%, conform prevederilor legislative iniţiale.

Oran este de părere că Pilonul II de pensii este șansa populaţiei active, care astăzi munceşte, de a beneficia o pensie suplimentară atunci când vor ajunge la vârsta de pensie, o pensie suplimentară faţă de pensia care este dată de fondul public de pensii.

"Aici noi susţinem creşterea contribuţiei la Pilonul II de pensii la 6%, aşa cum prevedea legea iniţială, care a fost adoptată în 2006, de guvernarea Alianţei DA. (...) Fondul public de pensii, pe termen mediu şi lung, nu va mai putea asigura o rată de înlocuire a salariului de către o pensie rezonabilă care să permită o rată decentă şi din cauza asta este nevoie de acest Pilon II de pensii care să furnizeze resursele, printr-un fond de acumulare, pentru plata unei pensii suplimentară, bazată exclusiv pe principiul contributivităţii", a precizat liderul liberal, în cadrul unei conferinţe de presă susținută la Arad.

Majorările de pensii din acest an făcute de Guvernul PSD nu sunt văzute cu ochi buni de opoziție. Orban este de părere că aceasta a fost o măsură populistă și nerealistă, care va atrage după sine deficiențe economice grave la anul.

În plus, șeful PNL arată că majorarea de pensii nu i-a ajutat pe vârstnici întrucât inflația a mărit prețurile, iar puterea de cumpărare a scăzut semnificativ.

"Fiecare pensionar a încasat o creştere a pensiei pe 2018 cu 36% mai mică decât ar fi avut dreptul în conformitate cu Legea pensiilor aflată în vigoare, dacă punctul de pensie ar fi crescut, cum spunea legea, cu 8,5%, de la 1 ianuarie. Şi în 2019, aşa cum este proiectul de lege, PSD taie pensiile. Ce prevede proiectul de lege? Creşterea punctului de pensie de la 1.100 lei la 1.265 lei, evident nu de la 1 ianuarie, ci de la 1 septembrie 2019. Dacă ar aplica legea, formula de calcul stabilită prin lege, ar trebui ca de la 1 ianuarie 2019, pensiile să crească cu 50% din creşterea salariului mediu brut, plus rata inflaţiei, ceea ce înseamnă o estimare de 3,5-4% creşterea salariului mediu brut, plus 5% rata inflaţiei. D la 1 ianuarie, punctul de pensie ar trebui să se indexeze cu 9%. (...) Rezultatul pe întreg anul 2019 este că fiecare pensionar va pierde aproximativ 30% din creşterea de pensie la care are dreptul dacă s-ar aplica formula din legea pensiilor", a menţionat preşedintele PNL.

