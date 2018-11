Gabriela Firea: Acum voi fi eu la ghilotina lui Liviu Dragnea. De două luni și jumătate, el are o singură preocupare - cum să mă înlăture (VIDEO)

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri că se așteaptă să-i fie luate toate funcțiile pe care le deține în PSD. Mai în glumă, mai în serios, Firea a declarat că liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns să-și ocupe cea mai mare parte din timp cu încercările de a o îndepărta, doar pentru că a exprimat puncte de vedere diferite de ale acestuia.

”Aș vrea să mă transform, peste noapte, într-un proiect necesar românilor, ca să se ocupe de acel proiect și de mine”, a declarat Gabriela Firea, subliniind că este pentru prima dată în istoria PSD când liderul partidului îi ”torpilează” pe cei care au curajul să spună anumite lucruri.

Referindu-se la cei trei parlamentari din PSD care și-au anunțat, recent demisia, Firea a precizat: ”Am înțeles că se dorește, cel puțin pentru început, să rămân fără funcțiile politice, președinte PSD București și Ilfov. (Parlamentarii demisionari - n.r.) nu s-au consultat cu mine, dar mi-au transmis și mie faptul că nu li s-a părut normal ca evaluarea activității mele politice să nu se facă statutar, deplin democratic și transparent, în Comitetul Executiv, și au vrut să tragă un semnal de alarmă față de jocurile de culise și tratamentul nestatutar cu care sunt dezapreciată, și anume faptul că Dragnea îi cheamă pe anumiți domni primari de sectoare, parlamentari, primari din Ilfov și din București, și le propune funcțiile mele, eu încă nefiind îndepărată din aceste funcții. Nu mi se pare normal această preocupare a domniei sale atât de mare”.

”De două luni și jumătate, domnul Dragnea are o singură preocupare: cum să o înlăture pe Gabriela Firea. Nu cred că este normal: energia noastră trebuie să o consumăm pentru proiectele necesare românilor și nu pentru astfel de răzbunări politice. Acest lucru înțeleg că l-au comunicat public și parlamentarii care și-au anunțat demisia, un protest față de acest mod de a conduce partidul, care, în acest moment este într-o situație critică. Ar trebui să ne punem întrebarea de ce s-a ajuns aici. Toți foștii președinți de partid au făcut în așa fel încât să încapă lângă ei și alte voci și alte personalități și nu i-au îndepărtat de lângă ei pe cei care, la un moment dat, au avut un alt punct de vedere. Este o premieră absolută când sunt decapitați toți oamenii care spun altceva decât domnul Dragnea. Deja doi președinți de organizații au fost decapitați, domnul Neacșu și domnul Țuțuianu. Acum voi fi eu la ghilotina domnului Dragnea, dar asta este, se trăiește și fără funcții politice. Eu am venit în PSD ca simplu membru, nu am cerut nicio funcție niciodată și tot ce am obținut a fost prin multă muncă”, a mai spus Gabriela Firea.

”Nu știu de unde are (Liviu Dragnea - n.r.) atât timp să se ocupe... Cred că 70% din timpul său îl alocă Gabrielei Firea, am devenit foarte importantă pentru domnia sa. Aș vrea să mă transform, peste noapte, într-un proiect necesar românilor, ca să se ocupe de acel proiect și de mine. Are atât de mult timp să se întâlnească, să îi cheme pe parlamentari, pe primarii din Ilfov, totul pentru a crea un desfășurător extraordinar, o tragocomedie la CEx, unde timp de opt ore, eu voi fi criticată, pe rând de persoane care știu că vor primi cuvântul și, la final, cineva va propune și se va vota.

Acum sunt convinsă că nu va convoca CEx-ul decât atunci când va avea cu siguranță voturile necesare îndepărtării Gabrielei Firea. Nu mă amuză, dar este chiar ilar unde a ajuns PSD, să nu mai suporte actualul președinte nicio replică, niciun cuvânt, niciun proiect din partea nicijnul coleg. Este caz unic. Niciun președinte PSD nu i-a înlăturat cu atâta brutalitate, cu atâta forță și nu i-a torpilat pe cei care au avut curajul să spună anumite lucruri”, a mai spus Gabriela Firea.