Sondaj CURS: Gabriela Firea intră cu scorul maxim în CEx-ul PSD (VIDEO)

Concluzii suprinzătoare ale unui sondaj CURS. Partidul Social Democrat ar aduna cele mai multe voturi dacă mâine ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European, la Bucureşti. Mai exact 38% dintre bucureşteni şi-au exprimat această opţiune. Cu aceste cifre, PSD va intra luni în sedinţa Comitetului Executiv al partidului, unde se anunţă modificări masive. Pe ordinea de zi sunt trecute remanieri de miniştri, dar şi înlăturarea edilului Capitalei, Gabriela Firea, informează B1 TV.

Potrivit cercetării, dacă duminică ar fi organizate alegerile europarlamentare PSD ar fi votat de 38% dintre bucureșteni. Social-democraţii sunt urmaţi de liberali şi de ALDE cu 15% din opţiuni.

Supriza studiului o reprezintă Pro România care atinge în Capitală, cota de 9%. În clasament urmează USR cu 8 procente şi Partidul Mişcarea România Împreună, formaţiune condusă de fostul premier Dacian Cioloş, cu 7 procente din electoratul bucureşetean. Ultimul loc este ocupat de Partidul Mişcarea Populară care rezistă la pragul care i-ar da posibilitatea să rămână în joc. De menționat este că 35% din electoratul bucureștean nu a exprimat o opțiune.

Sondajul a fost realizat în Bucureşti în perioada 26 octombrie-12 noimebrie, pe un eşantion de 1067 de respondenți și are o marjă de eroare de plus, minus 3%, la un nivel de încredere de 95% prin interviuri față în față la domiciliul respondenților.

Cert este un lucru. În contextul în care luni are loc şedinţa Comitetului executiv al PSD, procentul mare din sondaj înregistrat în Capitală îi dă fostului premier Victor Ponta, motive să speculeze o răsturnare de situaţie spectaculoasă în şedinţa social-democraţilor.

