PNL cere demisia ministrului 'DISCOTECĂ'. Florin Cîţu: Rating-ul agenției Fitch confirmă DEZASTRUL BUGETAR și PRĂBUŞIREA economiei!

Senatorul PNL Florin Cîțu consideră că anunțul agenției de evaluare Fitch Ratings de vineri confirmă prăbușirea economiei româneşti şi spune că ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, trebuie să demisioneze.

"Rating-ul agentiei Fitch confirma dezastrul bugetar si prabusirea economiei!

Ce nu spune asa zisul ministru al finantelor publice:

- ATENTIE !!! Fitch estimeaza (si confirma estimarea mea) un deficit bugetar de 3.4% din PIB in 2018.

Eugen Teodorovici trebuie sa DEMISIONEZE!

“Fitch does not believe this can be sustained, and expects Romania's budget deficit to widen towards 3.4% of GDP in 2018 and 3.6% in 2019. This contrasts with the government's budget deficit target of 2.96% of GDP for 2018…”

- Fitch estimeaza (si confirma estimarea mea) cresterea deficitului structural. Romania intra astfel in procedura de deficit excesiv!

“Fiscal loosening with an increasing positive output gap will lead to further deterioration in Romania's structural fiscal deficit in 2018”

- ATENTIE!!! Fitch confirma prabusirea cresterii economice (confirma estimarea mea). Pentru 2018 estimeaza 3.8%. Bugetul a fost construit pe o crestere economica aproape de 6%.

"As a result, the agency has left its real GDP forecasts unchanged, projecting growth of 3.8% in 2018 and 3.3% in 2019. "

- ratingul Romaniei este acelasi din 2012. Economia nu s-a imbunatatit in acesti ani in viziunea Fitch.

- ratingul Romaniei este cel mai slab in categoria “Lower medium grade” si imediat deasupra “Non-investment speculative grade”. Adica timp de 6 ani Romania nu a reusit sa se indeparteze de zona speculativa si riscanta pentru investitori.

- In ianuarie 2008 Romania avea acelasi rating ca acum. In cateva luni Romania a fost lovita de o criza economica

- Tari cu acelasi rating ca Romania : Indonezia, Maroc, Turcia.

Acestea sunt lucruri pe care Dragnea si gasca lui nu le vor spune despre anuntul Fitch de astazi.

Ii cer public asa zisului ministru al finantelor publice:

1. sa puna pe site-ul MFP intreg comunicatul agentiei de rating,

2. sa prezinte istoricul rating-ului cu aceasta agentie

3. sa arate care este legatura intre rating si probabilitatea de a avea o criza in urmatoarele luni. Daca nu poate sa calculeze probabilitatea o sa-l ajut eu.

#2020RomaniaFaraPSDsiALDE #FaraCompromisuri", a scris Florin Cîţu sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul pentru datoriile pe termen lung în valută al României la "BBB minus", perspectiva asociată fiind stabilă, potrivit unui comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

Plafonul de ţară al României a fost confirmat la "BBB plus", iar calificativul pe termen scurt în valută şi monedă locală a fost confirmat la "F3". Ratingul României pentru datoriile pe termen lung în monedă locală a fost menţinut la "BBB minus", cu perspectivă stabilă.

Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a reacţionat şi a susţinut că anunţul agenţiei Fitch Ratings privind reconfirmarea ratingului de ţară reprezintă o nouă recunoaştere a faptului că România se bucură de o creştere economică sustenabilă, care contribuie la întărirea încrederii investitorilor în economia ţării.

"Anunţul Fitch Ratings reprezintă o nouă recunoaştere a faptului că România se bucură de o creştere economică sustenabilă, care va contribui la întărirea încrederii investitorilor în economia ţării noastre, precum şi în perspectivele solide de dezvoltare ale acesteia", a apreciat Eugen Teodorovici, într-un comunicat al ministerului pe care îl conduce.

"Decizia Fitch este susţinută de nivelurile moderate ale datoriei publice şi al PIB-ului pe cap de locuitor, precum şi de evoluţia pozitivă a indicatorilor dezvoltării umane care sunt superiori altor emitenţi suverani din aceeaşi categorie de rating recomandată pentru investiţii 'BBB'", susţine Ministerul de Finanţe (MFP).

"Agenţia de rating subliniază diminuarea riscului de supraîncălzire a economiei şi prognozează pentru anul 2018 o creştere a PIB-ului real de 3,5%, iar pentru 2019 şi 2020 o diminuare a acestuia la 3,2% şi, respectiv, 3%, pe fondul încetinirii creşterii economice în UE şi a înăspririi politicii monetare, precum şi în condiţiile reducerii stimulentelor de natură fiscală", se mai arată în comunicatul MFP.

PNL cere demisia ministrului 'DISCOTECĂ'. Florin Cîţu: Rating-ul agenției Fitch confirmă DEZASTRUL BUGETAR și PRĂBUŞIREA economiei!