Zi crucială în PSD şi în Guvern: Se stabilesc ce miniştri vor fi remaniaţi şi cum va fi sancţionată Gabriela Firea pentru că i se opune lui Liviu Dragnea (VIDEO)

Multa amânata şedinţă a Comitetului Executiv al PSD va avea loc luni de la ora 11. Tema principală ar trebui să fie remanierea. Dar, Gabriela Firea anunţă că se pregătesc şi răfuieli interne. Vicepreşedintele PSD spune că se aşteaptă ca Liviu Dragnea să îi ia funcţia de preşedinte PSD Bucureşti.

Duminică, la ceas de seară, Liviu Dragnea a împărţit funcţiile în partid. Potrivit unor surse politice, şeful PSD, şi-a chemat apropiaţii şi le-a comunicat pe cine vrea să promoveze în partid.

Astfel, Gabriela Firea ar urma să piardă funcţia de preşedinte PSD Bucureşti, iar locul ei să fie luat de Gabriela Mutu, primarul de la sectorul 6.

Potrivit surselor din interiorul partidului, mai mulţi lideri ar fi cerul ca Eugen Teodorovici să fie pus președinte interimar al PSD București, dar Liviu Dragnea s-a opus.

O altă mutare care va fi făcută în cadrul Comitetului Executiv al PSD va fi promovarea lui Codrin Ștefănescu. Acesta va prelua funcţia de secretar general al partidului, rămasă vacantă după excluderea lui Marian Neacșu.

Acesta a fost dat afara din PSD, alături de Adrian Țuțuianu, după ce s-a răzvrătit împotriva lui Liviu Dragnea. Totodată, pe funcția lăsată liberă de Ștefănescu, cea de secretar general adjunct, va fi promovat primarul Sectorului 5, Daniel Florea.

Mai sunt zvonuri referitoare şi la remanierea lui Paul Stănescu, vicepremier și ministru al Dezvoltării, însă nu se ştie dacă acest lucru se va întâmpla la ședința CEx. Acesta este cunoscut ca mâna dreapta a lui Liviu Dragnea în relaţia cu baronii locali.

Pe lista de posibili remaniaţi se numără şi Dănuţ Andruşca (Economie), Lucian Şova (Transporturi), George Ivaşcu (Cultură), Bogdan Trif (Turism), Ioana Bran (Tineret şi Sport).

Semne importante de întrebare privind rămânerea în Guvern sunt şi privind vicepremierul Viorel Ştefan şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

