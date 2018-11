Mihai Fifor A DEMISIONAT din fruntea Ministerului Apărării, înainte de CEx-ul PSD (VIDEO)

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, şi-a depus demisia din fruntea Ministerului Apărării înainte de şedinţa de Comitet Executiv al PSD. Demisia vine în contextul în care se vehicula că urmează a fi remaniat şi înlocuit cu Dorel Căprea, preşedintele Comisiei e Apărare din Camera Deputaţilor.

Mihai Fifor a afirmat că această decizie vine după o analiza foarte serioasă în urma căreia a ales să lucreze pentru partid şi să părăsească funcţia guvernamentală.

„Am încercat să fac un mandat cât se poate de bun. Pe de altă parte, am făcut o analiză foarte serioasă. Am văzut ce s-a întâmplat în ultimele luni și am considerat că pot să merg în echipă la partid să încercăm să pregătim cei doi ani foarte grei care urmează. E nevoie să pregătim echipa pentru proiectele acestea importante. I-am rugat pe doamna prim-ministru și pe dl președinte Dragnea să fie de acord să-mi depun mandatul”, a spus Mihai Fifor, la Palatul Parlamentului.

Mihai Fifor a fost numit preșeinte interimar al președintele interimar al Consiliului Național al PSD - DETALII AICI

