Gabriela Firea a demisionat din fruntea PSD Bucureşti: Dacă Dragnea ar fi depus atâta energie, cum a depus pentru a mă lichida pe mine din punct de vedere politic, probabil erau finalizate autostăzile (VIDEO)

Gabriela Firea a anunţat luni, înainte de şedinţa de Comitet Executiv al PSD, că şi-a înaintat de demisia din funcţia de preşedinte interimar al PSD Bucureşti în semn de protest că Liviu Dragnea blochează de 2 ani alegerile pentru desemnarea unui preşedinte statutar al organizaţiei.

"Mi-am depus acum demisia din calitatea de preşedinte interimar la PSD Bucureşti. Este o formă de protest a mea pentru faptul că de 2 ani domnul Dragnea a blocat alegerile la această organizaţie şi la alte câteva din ţară, probabil pentru a fi vulnerabili şi de a depinde doar de domnia sa. Cred că şi statutul al trebuie amendat în sensul în care o poziţie interimară să nu poată dura 2 ani aşa cum mi s-a întâmplat mie.

Îmi dau seama că a fost un plan şi nu a fost un plan tocmai prietenos mie în sensul în care să depind permanent de domnia sa şi să încerce cu organizaţia Bucureşti ceea ce a încercat şi la unele a reuşit să conducă pe sistemul dezbină şi stăpâneşte", a afirmat Gabriela Firea.

Aceasta a acuzat că Liviu Dragnea a încălcat promisiunile făcute altături de ea în faţa bucureştenilor.

''Toate promisiunile pe care le-am facut împreună, subliniez împreună, s-au realizat doar de Primăria Capitalei. Problemele grave cu care se confruntă Capitala, nu pot fi puse doar pe seama Primarului General. Știți foarte bine că metroul se află sub conducerea Guvernului, centura este la Guvern. Toate aceste instituții plublice, Ministerul Transporturilor, CNAIR care construiește în ritm de melc și autostrăzi și drumuri expres, ar fi trebuit să își fi dat mâna și să finalizeze marile proiecte din întreaga țară, nu doar din București. Chiar stăteam și mă gândeam dacă domnul Dragnea ar fi depus atât de multă energie, cum a depus pentru a mă lichida pe mine din punct de vedere politic, probabil am fi avut acum, deja la stadiul de fundație și spitalele regionale și finalizate autostrăzile. Dar, cum acestea sunt rămase în urmă, este explicabil. Domnia sa s-a ocupat să-și lichideze adversarii, culmea, din interiorul partiului, dar care nu erau adversari, așa i-a numit domnia sa. Erau de fapt oameni cu luciditate, cu responsabilitate, care au dorit să ăună pe primul plan interesul cetățeanului și mai apoi disciplina de partid", a afirmat Gabriela Firea.

Gabriela Firea a subliniat că şedinţa este una cu final cunoscut deoarece Dragnea este preocupat doar să îşi lichideze adversarii.

