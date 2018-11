Gabriela Firea, atac la Dragnea și Codrin Ștefănescu: Un domn venit de la PDL și unul de la PRM conduc acum PSD. Nu e o pagină prea albă în istoria partidului... (VIDEO)

Gabriela Firea a lansat atacuri dure la adresa lui Liviu Dragnea, după ședința Consiliului Executiv Național al PSD de luni. Primarul General a deplâns situația în care a ajuns PSD, sub condcuerea lui Dragnea.

”Un domn venit de la PRM (Codrin Ștefănescu) și cu unul venit de la PDL (Liviu Dragnea) conduc acum PSD. Nu e o pagină prea albă din istoria PSD, dar asta-i viața”, a susținut Firea.

Pentru a ilustra modul în care Dragnea distribuie funcțiile, dar și ipocrizia situației, Firea a dat exemplul lui Ilan Laufer. Laufer a plecat cu scandal din fruntea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Dragnea chiar acuzându-l că are o agendă separată și că s-a distanțat de PSD. Surpriză, însă, câteva luni mai târziu același Dragnea îl consideră potrivit pe același Laufer la Ministerul Dezvoltării.

”La Primăria Capitalei, eu voi continua să propun proiecte Consiliului General. Ele vor fi votate sau nu, vom vedea. Probabil va fi mai greu, dar fac apel la consilierii generali să voteze cu gândul la cei care i-au votat, nu cu gândul la promisiuni politice. Că unii se vor, parlamentari, europarlamentari, consuli...”, a mai declarat Gabriela Firea.

