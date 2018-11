Gabriel Mutu, noul preşedinte PSD Bucureşti. Primarul Sectorului 6, un apropiat al lui Liviu Dragnea (VIDEO)

Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6, a fost numit preşedinte interimar al PSD Bucureşti, după demisia Gabrielei Firea.

Acesta este un apropiat al șefului PSD, Liviu Dragnea.

De asemenea, el consideră oportună înlăturarea Gabrielei Firea pe motiv că a îndrăznit să critice deciziile lui Liviu Dragnea.

"Deciziile au fost corecte. În momentul în care faci nişte declaraţii în afara partidului, îţi asumi", a declarat Mutu, cu referire la situaţia Gabrielei Firea.

