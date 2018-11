Viorica Dăncilă anunță lista celor 8 NOI MINIȘTRI: Suprizele vin de la Ilan Laufer, Niculae Bădălău și Alexandru Petrescu (VIDEO)

Viorica Dăncilă a anunțat schimbările din Guvern survenite în urma remanierii guvernamentale de luni.

Opt ministere vor avea noi șefi, iar suprizele vin de la Ilan Laufer, Niculae Bădălău, Alexandru Petrescu și Gabriel Leș.

”La Ministerul Transporturilor pe Lia Olguța Vasilescu, e un candidat foarte bun. Sperăm ca succesul pe care l-a avut la Muncă să fie reflectat și aici.

La Ministerul Muncii l-am propus pe Marius Budăi.

La ministerul Economiei nominalizarea e Niculae Bădălău, e nevoie de un om cu autoritate.

La ministerul Comunicațiilor propunerea e Alexandru Petrescu.

La Ministerul Culturii l-am propus de Daniel Breaz.

La Ministerul Tineretului și Sportului l-am propus pe domnul Bogdan Matei.

La Ministerul Dezvoltării l-am propus pe domnul Ilan Laufer.

La Ministerul Apărării, după demisia lui Mihai Fifor, căruia îi mulțumesc pentru activitatea sa și lasă un minister la cheiei, l-am propus pe Gabriel Leș.

Întotdeauna e loc de mai bine, trebuie să răspundem la provocări noi, avem și președinția Consiliului UE.”, a spus Viorica Dăncilă, după ședința CEX a PSD.

