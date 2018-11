Dragnea: Unii colegi spun că parlamentarii PSD Ilfov au fost SILIȚI să-și dea demisia. Sper că sunt speculații (VIDEO)

Liviu Dragnea a declarat, luni, că la CEx-ul PSD s-a discutat situația de la București-Ilfov, unde toți parlamentarii și-au dat demisia în bloc.

Dragnea a ridicat o suspiciune în acest caz. Șeful PSD crede că aceștia au fost siliți să demisioneze. Astfel justifică acesta dizolvarea filialei PSD Ilfov, al cărei președinte era Gabriela Firea, puternic contestată de Dragnea după ce a arătat că nu este de acord cu deciziile ei.

”S-a discutat și despre situația de la București-Ilfov. A trebuit să discutăm în urma demisiei doamnei Firea din funcția de președinte interimar al organzației. Acolo s-a întâmplat ceva imposibil de acceptat din punctul de vedere al colegilor noștri: toți parlamentarii PSD de Ilfov și-au dat demisia în bloc. Colegii au spus că parlamentarii PSD ar fi fost siliți să-și dea demisia. Propunerea a fost, conform statutului, de dizolvare, urmând să se aleagă o conducere interimară, care să reorganizeze activitatea PSD în Ilfov.

De câteva luni, PSD e obligat să discute aceste lucruri în condițiile în care principala menire e să sprijine Guvernul și să adopte legile pe care și le-a asumat în campanie. Sper ca ce s-a spus în această ședință să fie spus cu bună credință și cu sinceritate și toată lumea să se țină de cuvânt. Îmi doresc ca toate zvonurile despre intenții ale unor colegi să pună parlamentari să semneze demisii să fie doar speculații, că așa ceva nu poate fi caracterizat în termeni pozitivi și nu poate fi acceptat și explicat de către nimeni.

Colegii de la București l-au propus pe Gabriel Mutu ca președinte interimar, doamna Nassar ca vicepreședinte, iar Daniel Florea ca secretar general”, a declarat Liviu Dragnea, după ședința CEx a PSD.



