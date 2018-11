Dragnea, atac voalat la UE pe tema MCV: Eu susțin foarte mult ca România să legifereze exact așa cum o face fiecare stat membru (VIDEO)

Liviu Dragnea, preşedintele PSD, a avut o primă reacţie la raportul MCV dat publicităţii de Comisia Europeană săptămâna trecută.

Întrebat ce părere are despre raportul MCV extrem de dur la adresa României, Liviu Dragnea a răspuns: ”Eu cred că România trebuie să legifereze exact aşa cum o face orice alt stat din UE. Mai multe mâine, cel târziu poimâine, pentru că acum avem de discutat, mai ales după ce s-a întâmplat şi la Paris, din nefericire.

Eu nu cred că e momentul acum, cu atâtea știri, cu remanieri, cu schimbări, să discutăm și despre asta, dar ce vă pot spune e că eu susțin foarte mult ca România să procedeze, să acționeze, să legifereze exact așa cum o face fiecare stat membru din UE. Mai pe larg despre MCV și rezoluția din Parlamentul European mâine, cel târziu poimâine”.

