Cum explică premierul Dăncilă revenirile în Guvern ale unor miniștri demiși în alte mandate: Au experiență (VIDEO)

Viorica Dăncilă a oferit o explicație hilară referitoare la revenirea în Guvern a unor politicieni, care fuseseră demiși din funcția de ministru în alte guverne ale PSD, precum Ilan Laufer, Alexandru Petrescu și Gabriel Leș.



„Vrem o impulsionare a activității. De aceea am propus o remaniere guvernamentală. Avem nevoie de oameni cu experiență mai multă, cu implicare mai multă. Sunt în curs de îndeplinire 80% din obiectivele din programul de guvernare, dar eu cred că se poate mai mult. Am propus oameni cu experiență pentru ca rezultatele să fie mai bune și să recuperăm întârzierile. Am propus foști miniștri pentru că au experiență. Consider că faptul că au fost miniștri le oferă un atu, experiența. Eu vreau să nu privesc înapoi, eu cred că vor performa, în această echipă vor performa. Vor arăta că sunt în stare să își ducă le îndeplinire programul de guvernare”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.