Liviu Dragnea a sărit în ajutorul premierului Dăncilă în fața jurnaliștilor: Ne dați teste grilă? (VIDEO)

Liviu Dragnea i-a sărit în ajutor premierului Dăncilă, atunci când aceasta a fost întrebată despre rămânerea în Guvern a lui Tudorel Toader. Intervenția liderului PSD a venit ca urmare a întrebărilor repetate pe care jurnaliștii prezenți la conferință i le adresau primului-ministru.



”În urma evaluării am considerat că domnul Tudorel Toader trebuie să rămână în executiv, Nu trebuie să schimbăm o persoană pentru că îi place sau nu cuiva. Are o activitate bună. Eu am făcut o evaluare destul de consistentă pe fiecare minister în parte și pe guvernare în ansamblul ei. Nu am luat în considerare vreo atitudine sau scrisoare semnată”, a declarat Viorica Dăncilă despre revocarea ministrului Justiției.