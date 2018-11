Dragnea dă vina pe Iohannis pentru gestul obscen al lui Iordache din Parlament (VIDEO)

Liviu Dragnea a tratat în termeni ironici gestul obscen făcut săptămâna trecută de colegul său, Florin Iordache, chiar în Parlament. Profitând de ocazie pentru a-l ataca din nou pe președintele României, șeful PSD a spus că Iordache a reacționat astfel după ce a luat de bună o declarație mai veche a lui Klaus Iohannis.

Întrebat cum vede el, ca președinte al Camerei Deputaților, acest gest, Liviu Dragnea a răspuns: ”nu mi-a plăcut gestul. Probabil domnul Iordache s-o fi inspirat din zicerile domnului Iohannis, care atunci când făcea referință la niște plăcuțe de înmatriculare, spunea ”domnule, dar astea sunt opinii politice”. Așa s-o fi gândit și el, o fi luat de bun ce a spus președintele și eu știu ce o fi fost în mintea lui? Eu n-am folosit asemenea gesturi și consider că a fost o foarte mare greșeală. Ar trebui sancționat cum au fost sancționați și ceilalți parlamentari de la alte partide, mai ales de la USR, care au făcut gesturi și mai urâte”.

La observația reporterului că, între timp, Regulamentul a fost schimbat, șeful PSD a răspuns: ”știu, dar nu decid eu în Parlament singur”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.