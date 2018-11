Viktor Orban nu uită de maghiarii din Venezuela. Cum îi salvează de la catastrofa care s-a produs în țara latino-americană: Maghiarii din Venezuela nu sunt refugiaţi, nu sunt imigranţi, ci vin acasă!

Guvernul Ungariei a inițiat un proiect de repatriere a venezuelanilor cu descedenți sau cu origini maghiare, în încercarea de a-i salva din colapsul în care a intrat Venezuela.

În contextul în care Venezuela a intrat în faliment, premierul Viktor Orban a spus public că este responsabilitatea guvernului pe care-l conduce să-i ajute pe maghiarii aflați în dificultate în orice colț al lumii. După implementarea proiectului de repatriere, aproximativ 50 de familii de maghiari au părăsit Venezuela cu destinația Ungaria. În plus, în anul 2017, vicepremierul Ungariei, Semjén Zsolt, anunța că: „Maghiarii din Venezuela nu sunt refugiaţi, nu sunt imigranţi, ci vin acasă!”.

Pentru că economia țării este la pământ, iar inflația a explodat, milioane de venezueleni pleacă din țară pentru a se salva de la dezastrul spre care alunecă Venezuela. Freddy Oropeza este unul dintre cei care a primit sprijin din țara vecină și a povestit la Timișoara cum a scăpat din țara sud-americană aflată în faliment, relatează Adevărul.ro

„Am ajuns în Ungaria pentru că soţia mea este fiică de maghiari. În 1956, socrul meu a plecat din Ungaria datorită invaziei ruse şi a suprimării Revoluţiei din 1956. A ajuns în Venezuela. Aici şi-a făcut o viaţă nouă, s-a căsătorit cu o localnică şi avut nouă copii. Una dintre ficele sale este soţia mea. Dată fiind situaţia actuală din Venezuela, Guvernul Orban a înfiinţat un program de repatriere pentru cei care au origini maghiare. Prin acest program am ajuns şi eu în Ungaria. Nu am cuvinte să mulţumesc Guvernului Maghiar. La ora actuală, cei doi copii ai mei au un viitor”, a declarat Freddy Oropeza, unul dintre venezuelenii care au ajuns în Ungaria, în dialogul purtat la Timişoara cu reporterul "Adevărul".

În Venezuela trăiesc în jur de 4.000-5.000 de persoane cu origini maghiare, dintre care însă doar aproximativ 500 mai vorbesc limba maghiară, potrivit unor cifre oferite de niște organizații neguvernamentale. Majoritatea maghiarilor stabiliți în America de Sud au ajuns pe continentul latino fie ca urmare a celui de-al Doilea Război Mondial, fie ca urmare a înnăbușirii Revoluției din 1956.

„În 1992, e o cifră veche, erau 8.000 de descendenţi de maghiari. A scăzut numărul, pentru că mulţi au plecat deja. Casa Maghiară din Venezuela, instituţia culturală a maghiarilor, era cea mai mare din America Latină. Acolo, descendenţii maghiari putea să înveţe limba, să îşi păstreze tradiţiile. Noi am trăiam departe de capitală, aşa că nu aveam acest contact, nu am pututu învăţa nici limba. Eu nu vorbesc limba maghiară. Nici soţia, chiar dacă tatăl ei a plecat din Ungaria”, a mai spus Oropeza.

„Sunt oameni care mor din lipsa medicamentelor și a alimentelor”

Freddy Oropeza a vorbit pentru Adevărul.ro despre situația tragică din țara sa natală, în contextul în care planetdeadly.com spune despre Caracas, capitala Venezuelei, că ar fi la ora actuală cel mai periculos oraș din lume unde nu este război. Ba mai mult, în top 10, se mai află alte două orașe din Venezuela, unde tâlhăria și violențele sunt la ordinea zilei, iar oamenii mor împușcați pe străzi.

„În Venezuela e o situaţie foarte gravă din punct de vedere umanitar. Sunt oameni care mor din lipsa medicamentelor şi a alimentelor. Totul a început în 1999, când a câştigat alegerile Hugo Chavez. La început s-a comportat ca un democrat, apoi a devenit dictator. S-a aliat cu comuniştii şi a dat suveranitatea ţării cubanezilor, ruşilor şi chinezilor. Cel care a venit după el continuă politica sa. Sunt multe persoane importante din Guvern care sunt de origine siriană, sunt foarte mulţi din gherilele palestiniene în Guvern. Pe lângă asta, cei de la vârf sunt traficanţi de droguri. Se mai zice şi „Narco-Guvern”. Multă vreme, traficanţii de droguri visau să controleze o ţară. Iată că acum se întâmplă acest lucru, Venezuela este controlată de traficanţii de droguri”, a spus Freddy Oropeza.

În anul 2012, Hugo Chavez câștiga alegerile prezidențiale din țara sa pentru a patra oară succesiv. Cu toate acestea, liderul venezuelean a murit un an mai târziu din cauza cancerului, fiind succedat de Nicolas Maduro, fost vicepreșdinte și ministru de Externe până la acea dată. Despre regimurile Chavez și Maduro, Freddy Oropeza spune că ar fi distrus instituțiile democratice și aparatul statului de drept, precum și orice urmă de opoziție.

„Proteste au fost până în 2014. De atunci, opoziţia a fost distrusă. Opoziţia se face acum de afară, dar nu mai are aceaşi forţă. Guvernul are puterea absolută în ţară. Armata este subjugată, forţele armate şi-au pierdut de mult onoarea. Dacă nu există educaţie, poporul e uşor de manipulat. Chavez a fost un lup în haine de oaie. A fost militar, era locotent colonel. Cunoştea foarte bine forţele armate. Mai bine de 20 de ani s-a pregătit să preia puterea. Ce nu a putut să facă printr-o lovitură de stat, în 1992, a făcut cu instrumentele democratice, apoi a distrus ţara. Venezuela a avut o perioadă de dictatură între 1948 până în 1958. De atunci, timp de 40 de ani, până la Chavez a fost democraţie”, a povestit Freddy Oropeza.

A primit cetățenia maghiară la nici jumătate de an de când a ajuns în Europa

Freddy Oropeza a ajuns, alături de familie, la Budapesta la finalul lunii martie, în acest an. În urmă cu o săptămână, la nici jumătate de an de când a ajuns în Europa, Oropeza a primit cetățenia maghiară.

„Guvernul maghiar a folosit serviciile unei organizaţii neguvernamentale, Serviciul de Ajutor Maltez, pentru primirea venezuelenilor. Ni se pun la dispoziţie cursuri intensive, pentru a ne putea integra cât mai repede. Pe lângă cursurile de limbă maghiară, am primit asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă, asistenţă medicală, ne-au oferit şi locuinţă. Primesc ajutor toţi cei care vin, până ce se integrează şi devin independenţi. Mă simt foarte bine la Budapesta. În Venezuela nu cred că mă voi întoarce. Chiar dacă va cădea acest Guvern, nu sunt şanse ca ţara să se însănătoşeacă de la o zi la alta. Va trece o perioadă lungă şi furtunoasă, daunele au fost foarte mari”, a completat Freddy Oropeza.