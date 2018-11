Remanierea Guvernului, pe masa lui Iohannis: Preşedintele face declaraţii de presă la ora 13 (VIDEO)

UPDATE: Preşedintele Klaus Iohannis va susţine declaraţii de presă la ora 13:00. Cel mai probabil, şeful statului va anunţa dacă acceptă sau nu propunerile de miniştri.

Numele noilor miniştri din Guvernul Dăncila au fost trimise la Cotroceni. Liviu Dragnea a dat afară luni o treime din executiv. În locul celor căzuţi în dizgraţie, liderul PSD a adus alţii, mai noi sau mai vechi. Vechi, adică din guvernele Grindeanu sau Tudose.

Preşedintele Klaus Iohannis are posibilitatea de a refuza o singură dată o propunere de ministru înainte de premier.

