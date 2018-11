Preşedintele a respins numirea Olguţei Vasilescu şi a lui Ilan Laufer: Remanierea, o soluţie slabă. Cea corectă era înlocuirea acestui Guvern (VIDEO)

Klaus Iohannis criticat într-o declaraţie de presă remanierea guvernamentală făcută de PSD în urma Comitetului Executiv şi a anunţat public respingerea numirii lui Ilan Laufer în fruntea Ministerului Dezvoltării şi a Liei Olguţa Vasilescu în fruntea Ministerului Transporturilor.

În schimb, preşedintele a acceptat celelale şase propuneri de noi miniştri, cei de la Apărare, Muncă, Comunicaţii, Sport şi Tineret, Cultură şi Economie.

În urma acestui joc, Marius Budăi a ajuns în fruntea Ministerului Muncii, iar Lia Olguţa Vasilescu a rămas fără loc în Guvern.

"Soluţia corecta era înlocuirea acestui guvern care a creat probleme României", a afirmat Klaus Iohannis.

"Așadar, se revocă din funcția de membru al Guvernului miniștrii Vasilescu, Andrușcă, Cojocaru și Bran. Se ia act de demisia ministrului Fifor și se numesc în funcția de membru al Guvernului următorii: domnul Leș, Budăi, Bădălău, Breaz, Petrescu, domnul Matei. Celelalte două propuneri le consider nepotrivite și vor fi refuzate. Depunerea jurământului va avea loc la ora 15.30 în această sală", a declarat Klaus Iohannis.

Paul Stănescu şi Lucian Şova vor rămâne în continuare miniştri ca urmare a refuzului preşedintelui de a semna înlocuirea acestora.

