PSD ar putea ataca la CCR refuzul lui Iohannis de revocare și numire a unor membri ai Guvernului. Nicolicea: O încurcătură bine facută

Deputatul Eugen Nicolicea a declarat, luni, că PSD ia în considerare posibilitatea de a atacat la CCR decizia președintelui Klaus Iohannis de a refuza numirea Liei Olguța Vasilescu la Ministerul de Transporturi șia lui Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltării.

"Posibilitatea refuzului la numire o singura data a fost transata de CCR, in timp ce posibilitatea refuzului la revocare nu exista in nicio decizie a CCR si nu exista niciun precedent. (..) O incurcatura bine facuta. Domnul presedinte a vorbit de faptul ca a tinut cont de propunerea guvernului, dar nu a tinut cont. Doamna premier a facut niste propuneri si e evident ca in aceasta situatie, cel putin la revocari, nu cred ca exista o situatie, nu am inteles ce motiv poate sa evoce. Analizam posibilitatea sesizarii, exista si situatia sa accepti si sa faci alte propuneri", a declarat Eugen Nicolicea, potrivit stiripesurse.ro.