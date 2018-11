Noii miniştri au depus jurământul în faţa lui Iohannis la Palatul Cotroceni (VIDEO)

Cei şase noi miniştri pe care Klaus Iohannis i-a acceptat în urma remanierii guvernamentale au depus jurământul la Palatul Cotroceni. Tot acum a depus şi jurământul Ecaterina Andronescu, care deja era numită în funcţie de Iohannis încă de vineri.

Cei şase noi miniştri sunt: Marius Budăi (Ministerul Muncii), Daniel Breaz (Ministerul Culturii), Niculae Bădălău (Ministerul Economiei), Alexandra Petrescu (Ministerul Comunicaţiilor) şi Bogdan Matei (Ministerul Tineretului şi Sportului).

Klaus Iohannis a respins, însă, numirea Olguţei Vasilescu la Ministerul Transporturilor şi a lui Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltării.

