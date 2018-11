Interviu cu deputatul liberal Robert Sighiartău: “PSD-ul lui Dragnea este principalul pericol la adresa parcursului occidental al României!” / Care este mesajul PNL pentru “asociații din România la proiectul formațiunii europene a domnului Macron”

Una dintre cele mai tinere figuri politice din România, secretar general al PNL la doar 29 ani, vorbește deschis despre poziționarea României în spectrul politicii europene. Robert Sighiartău este de părere că parcursul occidental al țării, deși promițător, este în pericol din cauza actualului partid de guvernământ.

B1.ro: Sunteți una dintre cele mai tinere figuri politice din România și, în acelasi timp, dețineți o funcție extrem de importantă, cea de secretar general al PNL. Povestiți-ne despre decizia dumneavoastră de a alege o carieră politică și de ce în interiorul PNL.

Robert Sighiartău: Am intrat în politică în 2012, din dorinta de a lăsa ceva în urma vieții mele. În anul 2010 am trecut prin câteva greutăți care mi-au schimbat prioritățile vieții; am înțeles că ceea ce rămâne în urma noastră ca oameni, este ceea ce facem pentru semenii noștri. Prin politică poți influența cel mai mult viața cetății, a oamenilor.

Am ales PNL fiindcă părea formaţiunea care avea un discurs activ de dreapta şi de promovare a valorilor susţinute de Partidul Popular European. De când am intrat in politică și până acum sunt în opoziţie cu PSD. Am exersat şi politica locală, ca şi consilier judeţean, ca lider politic local.



B1.ro: V-am văzut extrem de implicat în activitatea pe plan extern a partidului dumneavoastră. Care este strategia PNL pentru a deveni o voce importantă în interiorul PPE și a Parlamentului European?

Robert Sighiartău: PNL este cel mai important partid din România în PPE, cea mai importantă și puternică familie politică europeană. PNL este azi cel mai influent partid din România la nivelul politicii europene, dacă luăm în considerare izolarea europeană în care PSD s-a pus singur. Vă amintesc că domnul Tăriceanu și partidul lui sunt în relații mai curând proaste cu ALDE european, iar USR și formațiunea domnului Cioloș nu au realizat încă afilieri clare la vreo familie politică europeană. Domnul Ciolos, de altfel, nici nu și-a oficializat încă partidul. Trăgând linie, PNL este singurul mare partid democratic din România cu legături europene puternice si solide, prin PPE.

Ca să fii o voce importantă la nivelul structurilor europene trebuie, înainte de toate, să demonstrezi că respecți valorile fundamentale ale Uniunii Europene, ale democrației tradiționale care funcționează în toată lumea occidentală. Că îți respecți proprii cetățeni. Că iei în serios propriile proiecte și programe. Asta a făcut, face și va face PNL. Nu poți mima că ești european la Bruxelles, iar acasă să duci o politică cu accente ale spațiului aflat la est de frontierele Uniunii Europene, sau ale unor regimuri ale socialismulului primitiv, populist-autoritare din America Latină. Așa face PSD și din cauza asta este izolat de partenerii occidentali. PSD-ul lui Liviu Dragnea și guvernarea lui sunt nefrecventabili în tot spațiul occidental.

La Congresul PPE de la Helsinki am reușit să readucem în atenția marilor cancelarii europene situația din Republica Moldova printr-o rezoluție propusă de noi și votată de PPE. Președintele PNL, Ludovic Orban, a avut întrevederi pe teme de interes pentru România și Uniunea Europeană cu trei prim-miniștri din UE, cinci comisari europeni, cu președintele și secretarul general ai PPE, cu alți lideri europeni importanți. Cu comisarul european pentru agricultură s-a discutat susținerea inițiativei PNL, votată în Parlamentul European, de acordare de despăgubiri în valoare de 50 de milioane de euro pentru cetățenii români păgubiți de pesta porcină.

În discuțiile cu comisarul pentru buget președintele PNL a insistat ca subvenția pentru agricultorii români să nu fie afectată negativ de Brexit, iar subvențiile pentru fermele mici și mijlocii chiar să crească. Vocea PNL este auzită, respectată și va fi întărită în viitoarea configurație a Parlamentului și Comisiei Europene.



B1.ro: Ați fost prezent la Congresul Partidului Popular European de la Helsinki, în cadrul căruia Manfred Weber a fost desemnat drept candidat pentru funcția de președinte al Comisiei Europene. Cum credeți că va contribui acesta la menținerea unității blocului comunitar din postura de președinte al Executivului european?

Robert Sighiartău: Mă bucur că PNL a susținut alegerea lui Manfred Weber. Este cea mai bună soluție pentru viitorul Uniunii Europene și pentru viitorul României în UE, într-o perioadă foarte complicată. Weber este un poltician cu autentică vocație europeană care construiește punți, unește, vrea să refacă legăturile Uniunii cu cetățenii, comunitățile și popoarele ei, nu diabolizează și nu exclude valorile naționale aflate în armonie cu cele europene, nu împarte europenii în cetățeni de rangul unu și doi. Creștin democrat convins, domnul Weber nu se teme să vorbească cu voce tare despre valorile creștine care au stat la baza formării Uniunii Europene prin părinții ei fondatori. Astăzi mulți uită sau se fac că uită acest aspect esențial.

De fapt, reușita candidaturii lui Manfred Weber la Congresul de la Helsinki este semnalul că PPE își întărește valorile și pozițiile de dreapta și vrea să-și răspundă cât mai direct preocupărilor, temerilor și problemelor oamenilor de rând, europeni din toate toate țările Uniunii. Este cel mai bun răspuns și va fi cea mai eficientă ripostă dată tuturor extremiștilor și euroscepticilor. În același timp, este o cale a echilibrului, net mai bună decât radicalismul exclusivist și arogant cu care Emmanuel Macron, noua stea a progresismului european, își promovează ideile. Adevărații apărători ai construcției europene, repusă în legătură profundă cu popoarele și cetățenii, sunt Manfred Weber și PPE, nu progresiștii care, prin radicalism și inflamarea unor teme și temeri, nu fac decât să le dea apă la moară euroscepticilor și extremiștilor. O fac, probabil, cu scopul de a duce un joc politic în doi, ei și euroscepticii, iar formațiunile politice tradiționale să fie spectatori sau aliniați. Nu vor reuși cu PPE-ul, care va câștiga europarlamentarele spre binele Uniunii Europene și al României.



B1.ro: Cum abordează PNL viitoarele alegeri europarlamentare din 2019? Care vor fi criteriile după care partidul își va desemna candidații?

Robert Sighiartău: Singurul nostru adversar este și va rămâne PSD, cu toți vasalii săi. PSD-ul lui Dragnea este principalul pericol la adresa parcursului occidental al României. Vom sublinia cu putere aceste realități și consecințele negative ale acțiunilor antioccidentale ale PSD asupra românilor și asupra valorificării tuturor oportunităților oferite Românie de aderarea la UE.

Consider că trebuie să avem și o componentă pozitivă, de exemple, valori și soluții în campania pentru europarlamentare. Avem un set de criterii. Eu cred că în mod natural se va contura o listă echilibrată, cu candidaţi buni, cu membrii care au experienţă politică. Una care să ne diferențieze clar de toți ceilalți, nu doar de PSD. Vă dau un singur exemplu. La europarlamentare una din temele importante va fi în ce măsură guvernarea PSD și comunitățile locale au reușit să fructifice marea șansă a fondurilor europene pentru îmbunătățirea calității vieții românilor. Aici PNL este singurul partid care are ce arăta și promova. Avem destule exemple de administrații locale PNL și de excelenți primari PNL care au reușit performanțe extraordinare în absorbția fondurilor comunitare și în folosirea acestor bani europeni cu mare eficiență pentru nivelul de trai al oamenilor și comunităților. Sunt mari exemple de succes în ultimii treizeci de ani, ele sunt la PNL, cu aleși locali liberali care au instituit un model de bună guvernare locală și integrare europeană în folosul oamenilor. Va fi și modelul nostru de guvernare națională.



B1.ro: Cum abordează PNL relația cu celelalte partide din Opoziție? Dacă puteți să ne spuneți în ce măsură aveți contacte periodice cu acestea pentru încercarea de a trece o serie de inițiative legislative în Parlament.

Robert Sighiartău: E dificil fiindcă puterea nu lasă loc de dezbatere. Nu îi interesează propunerile opoziţiei, ci doar le resping automat. Cred că în plan parlamentar, opoziţia a făcut cam tot ce se putea face, de la iniţiative până la moţiuni simple și de cenzură.

Poate nu am comunicat întotdeauna foarte eficient, dar în plan parlamentar, PNL a fost foarte activ. Avem iniţiative în plan economic foarte bune, dar puterea nu vrea să se abată de la ”programul de guvernare” .

Sigur, trebuie să ținem seama și de modul în care colegii noștri din opoziție se raportează la chestiunea candidaturii la prezidențiale. PNL a anunțat deja candidatul pe care îl susține – actualul președinte al României, domnul Iohannis. Este cea mai solidă candidatură a părții pro-occidentale și democratice din politica și societatea românească. Sper că partenerii noștri din Opoziție vor lăsa orice orgolii deoparte și o vor susține în interesul României.

La alegerile europarlamentare vom evolua în tabere diferite, cu afilieri diferite la formațiunile politice europene. Acesta este specificul acestor alegeri. Noi dorim să fim competitori eleganți, nu adversari.

Adversarul nostru comun este PSD. Le transmit amical viitorilor asociați din România la proiectul formațiunii europene a domnului Macron că dacă vor folosi în campanie, față de PNL, exclusivismul arogant practicat de liderul lor european la adresa partidelor traditionale, dacă vor veni cu tema așa-zisei nereformări a PNL ca exemplu de partid tradițional „desuet” – eu și destui alți colegi le vom răspunde. Nu mai tolerăm acest tip de atacuri lipsite de onestitate.

B1.ro: Recent, i-ați adresat o scrisoare deschisă ministrului Finanțelor prin care îi solicitați să declanșeze imediat procesul de debirocratizare și informatizare a relației dintre autoritățile publice și contribuabili. Concret, ce măsuri ar trebui să fie luate în acest sens?

Robert Sighiartău: Sunt multe reglementări care se suprapun. Multe documente şi le pot obţine instituţiile fără cereri din partea contribuabililor sau alte hârtii pe care trebuie să le depună. Încă pierdem mult timp pe formulare şi declaraţii care nu îşi mai au rostul. E valabil în multe instituţii. La Primăria Cluj-Napoca, peste 30 de avize se obţin pe mail, nu mai merg cetăţenii la ghişeu. Soluția e digitalizarea, informatizarea administrației centrale și locale. Trebuie doar să vrei și să acționezi.

B1.ro: Ati depus o propunere legislativă privind creșterea alocației copiilor pentru a susține natalitatea și familia. Cum plănuiți să convingeți colegii din Parlament pentru a adopta aceasta măsura și cum vedeți poziționarea actualei coaliții majoritare privind această temă importantă a familiei.

Robert Sighiartău: Voi promova în continuare o serie de proiecte care să susţină familia. România are viitor dacă tinerii o pot duce înainte, iar pentru asta trebuie pregătite noi generaţii.

Astăzi noi susţinem economia altor ţări. Milioane de tineri lucrează în străinătate, acolo îşi întemeiează familia, iar copiii lor vor susţine acele ţări. Dacă nu reuşim să creăm condiţii bune pentru ei şi pentru copiii noştri în ţara noastră, vom avea probleme. E important ca familiile de români din ţară să fie sprijinite pentru a avea aici un viitor şi e important ca ele să fie stimulate să aibă copii şi să trăiască aici în ţară.

B1.ro: Ați fost unul dintre susținatorii cei mai vocali ai referendumului pentru familia tradiționala. Acesta a picat prin neîndeplinirea cvorumului. Regretați acum poziționarea dumneavoastră extrem de deschisă și care credeți că sunt motivele care au dus la boicotarea referendumului de către români?

Robert Sighiartău: Cred în continuare că instituţia căsătoriei trebuie să rămână în forma naturală, în forma care asigură continuitatea vieții, a generațiilor. Cred că și societatea va fi mai bine protejată şi românii îşi doresc acest lucru. Nu trebuie să impunem nimănui cu cine să trăiască, insă trebuie să avem standarde de viața, norme, principii după care să funcționăm ca popor. Căsătoria are pe lângă componenta socială, componenta creştină, iar noi am decis că suntem un popor creştin.