Replica lui Guy Verhofstadt pentru Tăriceanu: România e la răscruce. Nu urmați calea iliberală, în niciun caz în numele nostru!

Liderii grupului ALDE din Parlamentul European au răspuns rapid scrisorii adresate de Călin Popescu-Tăriceanu, avertizându-l pe șeful Senatului că România se află la răscruce și are de ales între calea iliberală și respectarea standardelor Uniunii Europene, așa cum s-a angajat înainte de aderare, potrivit informațiilor oferite de ziare.com.



„În permanență mesajul nostru a fost același: România e la răscruce. Sunt câteva reforme legislative în desfășurare sau încheiate care generează preocupare cu privire la menținerea echilibrului puterilor și a statului de drept”, subliniază Guy Verhofstadt, reamintind că aceleași temeri au fost exprimate și de Comisia de la Veneția sau de experții GRECO.



Declarația face parte din scrisoarea prin care liderii familiei europene ALDE îi răspund lui Călin Popescu-Tăriceanu, și vine la scurt timp după ce șeful Senatului s-a adresat către grupul european din care și partidul său face parte.



Astfel, potrivit ziare.com, Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, precizează de la bun început că rezoluția referitoare la România a fost adoptată și cu voturile a două treimi dintre europarlamentarii grupului pe care-l conduce. Totodată, Guy Verhofstadt se arată surprins de faptul că Tăriceanu s-a plâns că rezoluția a fost adoptată „fără consultări”, în baza unor informații „distorsionate”.



Tot în scrisoarea-răspuns, liderul grupului ALDE european face trimitere la modificarea legilor Justiției, care „riscă să submineze independența sistemului judiciar", la reforma codurilor penale, care a fost respinsă în bună parte de CCR ca fiind neconstituțională, la încercările de „dezincriminare a unor fapte de corupție comise de oficiali aflați în funcție", la protocoalele semnate de SRI, dar și la înăsprirea legii finanțării ONG-urilor, care „restricționează dreptul la liberă asociere".

„Alegând a doua cale, guvernul poate fortifica vitalitatea, coerența și stabilitatea societății românești, și poate întări locul ei în interiorul UE și, în cazul vostru, în familia ALDE", subliniază Guy Verhofstadt.



Liderul grupului europarlamentarilor ALDE mai spune că rezoluția adoptată de PE „încurajează" guvernul de la București să adopte a doua cale, în conformitate cu angajamentele luate de România în 2006, înaintea aderării la UE.



„Când ne vom întâlni în această săptămână, la București, sper să aud de la tine răspunsul la întrebarea pe care o tot pun încă de la prima noastră întâlnire pe această temă, avută în acest an: Veți implementa în totalitate recomandările Comisiei de la Veneția și îi veți cere sprijinul, astfel încât reformele menționate să fie puse în deplin acord cu normele statului de drept și principiile Uniunii Europene? Pentru că totul depinde acum de răspunsul vostru. Așa cum am spus și la dezbaterile din ședința plenară de pe 3 octombrie: Nu urmați calea iliberală! Nu în numele vostru și cu siguranță nu în numele nostru!", se arată la finalul scrisorii, semnate de Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European și de prim vicepreședintele grupului, Sophie In't Veld.



Partidul ALDE condus de Calin Popescu Tariceanu este singurul care face parte acum din familia ALDE europeană, însă negocieri se poartă și cu USR. După atacurile repetate asupra justiției care au avut loc la București, urma să se discute la Congresul ALDE de la Madrid o posibilă sancționare, chiar cu excluderea, a partidului condus de Tăriceanu.



Deși iși anuntase participarea, acesta nu s-a mai dus la Congres, pentru că DNA a cerut ridicarea imunității sale parlamentare într-un nou dosar, în care Senatul ar putea da votul săptămâna viitoare.