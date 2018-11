Zegrean: Iohannis nu e obligat să o accepte pe Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltării (VIDEO)

Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, a explicat pentru B1 TV de ce președintele Klaus Iohannis nu este obligat să o accepte pe Lia Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltării.

Întrebat dacă șeful statului e obligat s-o accepte la Dezvoltare pe Vasilescu, după ce a respins-o la Transporturi, Zegrean a răspuns: ”Eu înțeleg că președintele a refuzat revocarea ministrului de la Transporturi și Dezvoltare, ceea ce însemnă că postul nu e vacant. Or în Constituție scrie că se numește un nou ministru când postul rămâne vacant. Dacă azi a respins revocarea, postul mâine e tot ocupat. Nu poți numi doi miniștri pe același post. În legătură cu revocarea nu există decizie a CCR care să-l oblige pe președinte să facă sau să nu facă revocarea și probabil acolo se va ajunge până la urmă. Deci nu, nu cred că președintele este obligat să o numească, poate să refuze mai ales că e și o altă decizie a CCR din 2007, în care Curtea spunea ceva de genul ”președintele nu are drept de veto, dar poate să ceară premierului să schimbe propunerea de numire”.

Fostul președinte CCR a mai susținut că în acest context trebuie trimisă o nouă cerere de revocare și o nouă solicitare de numire și, atunci, Olguța Vasilescu va fi prima numire și chiar și atunci Iohannis poate să o refuze.

”Constituția spune că președintele desemnează o persoană pentru formarea guvernului sau numește guvernul pe baza votului de încredere dat de Parlament. Deci președintele are decizia în acest caz. În situația de revocare sau de numire a unui nou ministru, Constituția, în articolul 85 (2), spune că ”în caz de remaniere sau de vacanță a postului, președintele revocă sau numește în baza propunerii prim-ministrului”. Deci premierul doar propune, iar președintele e cel care are decizia”, a mai declarat Augustin Zegrean, pentru B1 TV.

