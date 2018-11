Laufer: ''Refuzul lui Iohannis în ceea ce mă privește e un nou act de antisemitism. Președintele e etnic german! Ceaușescu a vândut evrei. Azi am certitudinea că și Iohannis a vândut un evreu român'' (VIDEO, FOTO)

Ilan Laufer susține că decizia lui Klaus Iohannis de a refuza numirea sa la ministerul Dezvoltării este un act antisemit.

”Azi, în anul 2018, am fost respins de către președintele Iohannis. Sunt îngrijorat de motivele reale care au stat la baza respingerii mele atunci când m-a refuzat în funcția de vicepremier și ministru al Dezvoltării, fără să motiveze această decizie, ceea ce e neconstituțional. Consider că refuzul președintelui Iohannis în ceea ce mă privește e un nou act de antisemitism și vreau să atrag atenția asupra fenomenului neîncetat de antisemitism pe care l-a demonstrat în ultimul an președintele Iohannis. Așa cum se știe, domnul Iohannis a avut mai multe ieșiri împotriva evreilor și declarații antisemite, a refuzat și a blocat numirea unui ambasador în Israel, dorind astfel să saboteze relația României cu Israelul. A contribuit și la sabotarea ședinței de guvern comune care trebuia să aibă loc între Guvernul israelian și cel român.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Prin interpuși, a inițiat acțiuni de urmărire penală împotriva premierului Dăncilă după vizita acesteia în Israel și am informații că ar trebui și eu să mă aștept la același mod de acțiune: un dosar penal care se pregătește probabil pe repede-înainte la comanda președintelui.

Aceste atacuri antisemite la adresa mea sunt cu atât mai dureroase cu cât din familia mea au decedat 52 de persoane în perioada Holcaustului.

Foarte important de menționat e că președintele Iohannis e etnic german și are o legătură dubioasă din toate punctele de vedere cu Forumul Democrat German din România, moștenitoarea unei organizații naziste scoase în afara legii, conform Tratatului de la Paris de după cel de-al Doilea Război Mondial.

În istoria României, Ceaușescu a vândut evrei. Azi am certitudinea că și președintele Iohannis a vândut un evreu român. Nu știu cui și pe câți bani”, a declarat Laufer.

El a mai anunțat că va depune o plângere împotriva lui Iohannis la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Ilan Laufer, pe coperta Men's Health: