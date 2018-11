Imaginile care au îngrozit România îl lasă rece pe Iordache. Reacții scandaloase din PSD în cazul tinerei bătută crunt de un recidivist (VIDEO)

Cazul tinerei bătută crunt și jefuită de un recidivist în scara unui bloc din Alba Iulia a șocat România. Nu i-a mișcat însă pe deputaţii PSD Florin Iordache şi Nicuşor Halici.

Nicolae Tiberiu Drăgoi, atacatorul, este un recidivist. A mai fost condamnat pentru tâlhărie şi tentativă de viol. A fost eliberat, însă, din Penitenciarul Aiud acum circa două luni, în baza legii recursului compensatoriu, lege propusă de ministrul Justiției, Tudorel Toader, și votată în Parlament de PSD, ALDE și UDMR.

Peste 9.000 de deţinuţi au fost eliberaţi înainte de termen în baza recursului compensatoriu.

Întrebat de jurnaliștii Adevărul dacă simte vreo responsabilitate morală faţă de victima de la Alba Iulia, în condiţiile în care a votat această lege, deputatul PSD Florin Iordache a spus: ”În niciun caz. Legile sunt făcute pentru a fi respectate. De legea recursului compensatoriu au beneficiat mii de oameni, nu doar acest nebun care a încălcat legea“.

Nici deputatul PSD Nicuşor Halici, preşedintele Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, nu are vreo remuşcare: ”Şi dacă nu exista legea recursului compensatoriu, cel care a lovit-o pe tânără n-ar mai mai fi făcut acest gest când s-ar fi eliberat la termen? Nu are nicio legătură gestul cu legea. E vorba de genomul uman, cu părere de rău o spun, cu regrete. Până la urmă, ne-a obligat CEDO să facem acestă lege. Dacă nu, ar trebui să plătim“.

