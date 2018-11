Cine pe cine discriminează? Șeful CNCD, după ce Laufer l-a făcut antisemit pe Iohannis: Sunt atacuri legate de apartenența etnică a președintelui. Se merge prea departe... (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a respins numirea lui Ilan Laufer la conducerea Ministerului Dezvoltării. În replică, Laufer l-a acuzat pe Iohannis că este antisemit și a ținut să sublinieze că e etnic german. Mai mult, fostul ministru a mai anunțat că va depune o plângere împotriva șefului statului la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. (Detalii AICI)

Într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, Asztalos Csaba, preşedintele CNCD, a susținut acestea sunt acuzații aduse lui Iohannis încă din timpul campaniei pentru prezidențiale și că, de fapt, sunt atacuri legate de apartenența etnică a șefului statului.

Totodată, acesta a ținut să amintească faptul că Laufer a mai fost membru al Guvernului, fiind numit de același Klaus Iohannis.

”Pot să spun că sunt niște declarații și acuzații extrem de grave. E un subiect cu care nu e bine a glumi.

E un subiect extrem de sensibil. Sunt acuzații extrem, extrem de grave. Eu, în calitate de președinte CNCD, mă abțin să intru într-o dezbatere politică, dar tot ce văd sunt acuzații reluate, care au apărut încă din campania electorală prezidențială și sunt elemente și atacuri legate de apartenența etnică a domnului președinte Iohannis.

Acum, ca simplu fapt, eu, din câte îmi aduc aminte, domnul Ilan Laufer a mai fost membru al Guvernului numit de același președinte Iohannis, cetățean român aparținând minorității etnice germane.

Se merge prea departe. Eu înțeleg lupta politică, dar dacă am putea să rămânem în anumite limite, pentru că atingem subiecte extrem de sensibile. Nu e bine să folosim acest subiect în lupta politică fără a avea probe”, a declarat Asztalos Csaba, pentru B1 TV.

