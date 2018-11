Vizită la nivel înalt: Preşedintele Parlamentului European, întâlnire cu preşedintele Iohannis şi premierul Dăncilă la Bucureşti (VIDEO)

Musafiri de rang înalt, în România, în plin scandal politic! La această oră, are loc o şedinţă la Guvern, la care ia parte preşedintele Parlamentului European. Antonio Tajani şi-a început în această dimineaţă vizita la Bucureşti.

A fost primit la Palatul Victoria de premierul Viorica Dăncilă de la prima oră şi urmează la ora 11 să fie primit la Palatul Cotroceni şi de preşedintele Klaus Iohannis.

Recent, preşedintele Parlamentului European a lansat un apel statelor membre, care blochează procesul de aderare a României la spaţiul Schengen, să renunţe la această împotrivire, dar a remarcat totodată că autorităţile române nu au ştiut să fructifice şansa pe care o reprezintă fondurile europene.

În programul lui Antonio Tajani mai apar participarea la Reuniunea Conferinţei Preşedinţilor Parlamentului European şi a Guvernului României, declaraţii comune cu premierul Dăncilă şi participarea la un prânz de lucru oferit de premierul Viorica Dăncilă în onoarea sa.

Delegaţia PE mai are programate întâlniri cu preşedinţii celor două Camere şi participarea la o dezbatere cu tema "Tinerii în dialog cu Parlamentul European".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.