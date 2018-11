Președintele Parlamentului European, AVERTISMENT pentru Guvernul PSD: Statul de drept și drepturile omului trebuie respectate în toate țările din UE

Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, transmite un mesaj Guvernului PSD, după derapajele din justiție.

Tajani a venit la București pentru a discuta cu liderii naționali. Miercuri dimineață, el s-a întâlnit cu premierul Viorica Dăncilă, pentru a dezbate, printre altele, respectarea statului de drept și a drepturilor omului în țările membre UE.

"Am discutat si despre statul de drept in UE, drepturile omului, acestea trebuie respectate in toate tarile UE si trebuie actuni pentru a le apara si in alte regiuni, precum Venezuela, unde, spre exemplu, libertatea presei e limitatea. In urmatoarele luni, UE isi va face auzita vocea in aceasta problema", a spus Tajani.