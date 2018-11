Schimbare la șefia Senatului! Dragnea tocmai a luat decizia (FOTO)

Proaspăt dat afara din PSD, Adrian Țuțuianu a rămas și fără funcția de vicepreședinte al Senatului.

Liviu Dragnea nu l-a iertat pentru criticile aduse și a decis, miercuri, înlocuirea lui cu social-democratul Șerban Valeca.

Senatorii au votat revocarea lui Adrian Țuțuianu din funcția de vicepreședinte, 53 fiind „pentru” revocare, 9 senatori „împotrivă” și 14 s-au abținut de la vot.

Amintim că pe 5 noiembrie, Consiliul Executiv al PSD a votat pentru excluderea din partid a lui Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu.

