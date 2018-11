Olguţa Vasilescu, prima reacţie după ce a fost lăsată de Iohannis în afara Guvernului: Ştiam că preşedintele e un om ranchiunos şi nu îmi va ierta declaraţii privind persoana sa (VIDEO)

Lia Olguţa Vasilescu a avut miercuri la Parlament o primă reacţie după ce a rămas fără nicio funcţie în Guvern ca urmare a revocării de la Ministerul Muncii şi a refuzului preşedintelui Iohannis de a o numi în fruntea Ministerul Transporturilor.

"Mi-am dorit foarte mult Ministerul Transporturilor, ştiam că pot să fac treaba acolo. De altfel dacă vă uitaţi în întreaga mea carieră, peste tot pe unde am trecut am lăsat ceva în urmă, zic că eram foarte calificată pentru acest minister măcar din punct de vedere al managementului. La Craiova, când am fost primar, oraşul a fost pe primul loc la absorţia de fonduri europene şi ştiu că Ministerul Transporturilor are o problemă de acest fel. Cred ca ministru că mi-am dovedit eficienţa.

Am luat în calcul să fie respinsă numirea mea, am analizat această chestiune la partid, mi-am asumat, nu a fost niciun fel de situaţie neaşteptată pentru noi pentru că ştiu că preşedintele este ranchiunos în primul rând şi nu îmi va ierta declaraţiile făcute privind persoana sa", a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Cât despre numirea acum în fruntea Ministerul Dezvoltării, Olguţa Vasilescu s-a rezumat în a spune că această decizie va aparţine Comitetului Executiv al PSD.

"Singurul care poate să decidă este CEx-ul, nominalizările de ministru se decid în CEx, ieri a fost doar o discuţie, nici nu s-a votat", a afirmat Olguţa Vasilescu.

PSD a decis în şedinţa de urgenţă a liderilor de marţi seară ca, în urma refuzului preşedintelui de îi numi pe Ilan Laufer la Dezvoltare şi pe Olguţa Vasilescu la Transporturi, să meargă cu o doua propunere astfel: Vasilescu la Dezvoltare şi Mircea Drăghici la Transporturi.