Traian Băsescu: Bătălia politică a trecut dincolo de orice limită. Trebuie să facă un acord de colaborare instituţională care să nu distrugă România (VIDEO)

Fostul preşedinte Traian Băsescu a cerut într-o intervenţie telefonică pentru B1TV ca PSD să recunoască public implicarea în mesajul lui Ilan Laufer la adresa preşedintelui după ce Codrin

"S-a ajuns mult prea departe în disputa politică, iar laşitatea PSD care nu îşi asumă intervenţia domnului ministru Laufer este ceva cu care ne-am obişnuit. Este exact expresia modelului de viaţă a şefului PSD, Liviu Dragnea. Vă asigur că mesajul lui Laufer nu a fost mesajul lui, ci s-au strâns acolo şi au adăugat fiecare ce a putut aduce aminte şi cu ce a putut contribui la acel mesaj care a dus bătălia politică dincolo de orice limită", a arătat Traian Băsescu.

Fostul preşedinte a arătat că situaţia cea mai corectă pentru a opri bătălia politică care a depăşit orice limite în România este încheiarea unui acord politic care să salveze ţara.

"În aceste condiţii nu mai este decât un singur drum. Vorba lui Iohannis: punct şi de la capăt. Înseamnă să vină la un regim specific democraţiilor în disputa politică, adică înseamna ceea ce le propuneam şi în postarea de aseară, un lucru elementar. Stabiliţi câteva repere pe care şi unii şi alţii să le susţineţi şi care nu intră în jocul politic. Pot face foarte bine un acord de colaborare instituţională fără să se iubească, dar în care să nu distrugă România pentru că nivelul la care s-a ajuns cu bătălia politică scoate România de pe orice traiectorie democratică şi canalizează tot efortul în interior în loc să privească transformările care se produce în UE, NATO sau regiune", a precizat Traian Băsescu.

