'Ministrul și-a încheiat mandatul, dar omul Andrușcă merge înainte' - Discursul celui mai EMOTIV PSD-ist (VIDEO)

Cel mai exotic ministru din cabinetul Dăncilă I și-a luat adio de la funcție. Dănuț Andrușcă a transmis un mesaj presei locale după ce a fost înlocuit din fruntea Ministerului Economiei. PSD-istul a fost însă și de această dată copleșit de emoții.

