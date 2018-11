Fostul premier Victor Ponta a numit Ministerul Dezvoltării drept "peşterea lui Ali Baba", arătând că acesta este locul din care pleacă toate "bogăţiile" lui Livkiu Dragnea.

"Orice om care are mai mult de un neuron şi care are un centimetru pătrat de obraz este o ameninţare pentru domnul Dragnea. (...) Ministerul Dezvoltării este peştera lui Ali Baba, acolo sunt toate bogăţiile domnului Dragnea şi modul în care şi-a construit alături de Tel Drum şi puterea politică, modul în care îi atrage pe baronii locali, pe primari. Dumneavoastră, dacă aţi fi Ali Baba, cum este domnul Dragnea, aţi vrea să daţi cheile de la peşteră cuiva? Probabil că nu", a afirmat Ponta la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă Liviu Dragnea o să o susţină pe Lia Olguţa Vasilescu pentru conducerea Ministerului Dezvoltării, Ponta a spus: "Exact cum i-a susţinut pe Marian Neacşu, pe Valeriu Zgonea, pe Stănescu, îi susţine până îi susţine de tot".

