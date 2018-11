Fifor, reacție în scandalul scrisorii anti-Dragnea: Foamea de putere a unora îi face să apeleze inclusiv la falsuri pentru a-și atinge scopurile

Apetența unora pentru minciună nu are limită și foamea de putere îi face să apeleze inclusiv la falsuri pentru a-și atinge scopurile, susține Mihai Fifor, fostul ministru al Apărării, după publicarea în presă a unui tabel conform căruia a semnat și el scrisoarea anti-Dragnea.

Fifor insistă că nu a semnat acea scrisoare, iar semnătura care apare pe tabel e un fals grosolan care se vede și de pe Lună.

”Constat cu mâhnire că apetența unora pentru minciună nu are limită și foamea de putere îi face să apeleze inclusiv la falsuri pentru a-și atinge scopurile.

Ca să fie clar pentru toată lumea: am mai spus si repet...nu am semnat nicio scrisoare împotriva președintelui Dragnea și nu am participat la nicio întalnire secretă unde s-ar fi redactat acea scrisoare.

Se publica azi un tabel în care se spune că apare semnătura mea... este un fals grosolan, diferența de semnătură se vede și de pe Lună. Jenanta incercare, care aminteste de altfel de practici.

Cei care au ajuns atât de jos încât să încerce să-mi falsifice semnătura ar fi putut, măcar, să se străduiască mai bine.

Îi provoc pe toți cei care lansează astfel de minciuni, fără niciun respect pentru adevăr și onoare, să iasă public și să spună că mi-au prezentat vreodată acea scrisoare sau că am participat la vreo discuție despre demisia președintelui PSD”, a scris Mihai Fifor, pe Facebook.