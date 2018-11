Tăriceanu, despre discuția cu liderul ALDE european: Guy Verhofstadt nu e deloc surprins de ce se întâmplă (VIDEO)

Călin Popescu Tăriceanu a avut o întrevedere cu Guy Verhofstadt, liderul ALDE european. Tăriceanu a susţinut că a reuşit să-l convingă pe Verhofstadt că în România nu există probleme în privinţa statului de drept. Asta în contextul în care Verhofstadt a avut numeroase poziții extrem de critice față de modul în care coaliția PSD-ALDE modifică Legile Justiției și Codurile Penale.

”Am avut posibilitatea să îi arat cu dosarele în față care sunt punctele în dispută ridicate de rezoluţia Parlamentului European, care este poziția Comisiei de la Veneția, care este poziția noastră, demonstrându-i în acest fel că există toată disponibiliatea din partea coaliției să țină cont de aceste recomandări, iar asta arată soliditatea ancorării noastre în valorile statului de drept, în principiile în baza cărora e construită Uniunea Europeană. Această disponibilitate a noastră e cea mai bună dovadă că nu există un dublu limbaj din partea noastră, cum acuză Opoziția.

Mă bucur că Guy Verhofstadt a avut răbdarea să asculte. El nu e deloc surprins de ce se întâmplă, pentru că foarte multă lume a înțeles, cred eu, că nu este o dispută autentica pe statul de drept, ci o dispută între Putere și Opoziție în România. Probabil Guvernul își va rezerva dreptul să trimită anumite observații la Comisia Europeană. Subiectul statului de drept la nivel european poate să creeze o emoție care să ducă la adoptarea unor poziții care nu sunt întotdeauna cele mai factuale", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

